Schianto davanti al supermercato: tragedia sfiorata

Un incredibile incidente stradale è avvenuto ieri mattina a Porta Cappuccina davanti al supermercato Conad, a due passi da Sant’Emidio Rosso. Un sinistro che solo per una buona dose di fortuna non ha causato conseguenze a persone. E’ accaduto che una Fiat Panda stava uscendo dal parcheggio proprio davanti alla porta d’ingresso del Conad in via Bengasi. Da via Verdi è però sopraggiunta un’altra auto guidata da una donna, a quanto pare a velocità piuttosto elevata considerato che stava percorrendo un tratto di strada urbano e che ha preso in pieno la Panda, colpendola sul fianco anteriore sinistro e scaraventandola letteralmente sul marciapiede antistante la porta d’ingresso del supermercato. La buona sorte ha voluto che in quel momento, in quel preciso punto non ci fosse nessuno, né che entrava, né che usciva dal Conad o che semplicemente stesse camminando sul marciapiede. Pochissimo distante dal punto dove la Panda è stata scagliata c’era una mamma con una bambina nel passeggino; nessuno dei due è stato investito dalla Fiat, ma la paura è stata enorme. Sul posto per ricostruire cause e responsabilità di quanto acceduto è giunta nel giro di pochi minuti una pattuglia dei carabinieri.

p. erc.