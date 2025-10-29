Schianto e code: "Quel tratto è poco sicuro"

Ennesimo incidente lunedì sera, nei pressi del sottopasso vicino la chiesa di San Filippo Neri a villa Sant’Antonio a Castel di Lama, per fortuna nessun ferito, disagi solo al traffico. Si sono creati le code, visto che l’incidente è avvenuto introno alle La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma sta di fatto che una delle auto è finita sul marciapiedi davanti alla chiesa suscitando viva impressione tra i presenti. I cittadini tornano a chiedere più sicurezza. "Siamo nel centro di Villa Sant’Antonio – dichiarano – cosa poteva accadere se in quel momento sul marciapiedi transitava qualcuno? Quel sottopasso è insicuro: troppo stretto, in caso di incendio di una macchina non si riesce ad aprire uno sportello, tra l’altro le auto che provengono dal centro commerciale Firmus in direzione Villa Sant’Antonio fanno fatica ad affrontare la salita, molto ripida ed immettersi lungo la Salaria. E’ ora – protestano i cittadini di intervenire, fate qualcosa per restituire un minimo di sicurezza". C’è anche chi è più drastico e afferma: "Quel sottopasso non doveva essere realizzato". Gli abitanti delle case vicine sottolineano che gli incidenti sono all’ordine del giorno, se è vero che ci si trova nel centro urbano di Villa Sant’Antonio, dove si dovrebbe procedere a bassa velocità è altrettanto vero che le auto in uscita dal sottopasso spesso rimangono in bilico e si immettono sulla Salaria tagliando la strada. Ad aggravare la condizione del sottopasso tutt’altro che semplice si aggiunge anche il bivio parallelo, una situazione tutt’altro che semplice, soprattutto per chi non è così disinvolto nella guida. I cittadini esasperati si appellano agli amministratori di entrambi i comuni: sia di Ascoli, che di Castel di Lama, affinché trovino delle soluzioni per ovviare ai disagi e ai problemi che il sottopasso sta creando.

m.g.l.