Schianto, ferita coppia di ragazzi

Brutto incidente per una coppia di giovani della Riviera, che all’alba di ieri, mentre viaggiavano a bordo di un’Opel Corsa, diretta verso mare, si sono schiantati contro lo spartitraffico centrale lungo l’Ascoli Mare, subito dopo il raccordo per il casello autostradale. Il conducente dell’auto A. C. di 26 anni e la passeggera C. Z. di 20 anni, sono rimasti seriamente contusi. Il ragazzo è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza della potes e poi trasportato con l’eliambulanza al centro traumatologico dell’ospedale di Ancona, mentre la ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, sempre in codice rosso. L’incidente è accaduto intorno alle 5,30 e sul posto, oltre ai soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118 di Ascoli, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale per regolare la viabilità ed eseguire i rilievi tecnici dell’incidente, le cui cause sono in corso d’accertamento. Non si esclude un colpo di sonno o una distrazione del conducente. L’Opel corsa, finita contro il new Jersey ha subito danni rilevanti. Il traffico, che a quell’ora era ancora piuttosto ridotto, ha subito rallentamenti durante le fasi del soccorso e dei rilievi, ma la carreggiata è rimasta sempre percorribile, seppur a velocità notevolmente ridotta.