Schianto frontale al Ponterotto: ferita un’anziana

E’ stato uno schianto frontale fra due auto piuttosto severo, quello accaduto nella prima serata di ieri in zona Ponterotto di San Benedetto, all’incrocio fra via Madonna della Pietà, la provinciale Albula e via della Resistenza, strada che poi conduce verso Acquaviva. Si tratta di un incrocio regolato da un complesso semaforico che sembra, a quell’ora, fosse già lampeggiante. Particolare questo in via di accertamento da parte del personale della polizia locale, intervenuto per i rilievi tecnici del sinistro nel quale è rimasta contusa agli arti inferiori una donna di 82 anni. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Fiat 500 e una Fiat Panda entrambe semidistrutte dopo il violento schianto. Sul posto la centrale operativa ha fatto intervenire due ambulanze, una della Potes e l’altra della Croce Verde che ha trasportato la ferita, passeggera della Panda, al Pronto soccorso di San Benedetto. Una seconda donna, conducente della stessa Fiat Panda, è stata visitata sul posto e ha rifiutato il trasporto all’ospedale.