Schianto frontale Un’auto rischia di finire nel fiume

Un incidente spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze alle persone è avvenuto ieri mattina ad Ascoli. Erano le 9 quando è avvenuto il sinistro in corrispondenza del ponte sul fiume Tronto, del raccordo tra via del Commercio e la statale Salaria nei pressi di Monticelli. L’incidente ha coinvolto due autovetture che, per cause che dovranno accertare gli agenti della polizia locale, si sono scontrate. A quanto pare la vettura proveniente dal raccordo autostradale avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a scontrare con l’altra auto. Uno scontro molto violento con una delle due vetture, quella proveniente da Monticelli, che ha sfondato il parapetto del ponte rischiando di precipitare nel fiume. L’occupante è riuscito a mettersi in salvo scendendo rapidamente dall’auto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, con una squadra partita dalla sede centrale di Ascoli, che hanno collaborato con i sanitari per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli. Poi i vigili hanno messo in sicurezza lo scenario in quanto una delle autovetture coinvolte ha danneggiato la balaustra esterna del ponte. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, oltre al personale dell’Anas.