Schianto in galleria sull’Ascoli Mare, morto un 26enne. Tra i feriti anche l’amico centauro di 22 anni

Ascoli, 30 settembre 2024 – È pesante il bilancio dell’incidente di ieri mattina sotto la galleria fra le uscite di Porta Cartara e di Rosara della superstrada Ascoli-Mare: si sono scontrati quattro veicoli con una dinamica ancora tutta da stabilire. A terra privo di vita è rimasto Alessio Pasquelli, 26 anni di Spinetoli. Sono gravi le condizioni di un suo amico A.C. di 22 anni, anche lui di Spinetoli, e di F.C. di 79 anni. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Torrette dove nel pomeriggio di ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico il 22enne. Ferite anche altre due persone, ricoverate al Pronto soccorso di Ascoli.

Il grave incidente

È accaduto tutto intorno alle 10 quando al 112 è giunta la telefonata di un automobilista che segnalava l’incidente. Sul posto si sono portate immediatamente diverse ambulanze medicalizzate del 118 con i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri che hanno provveduto a sospendere il transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia fra le uscite di Ascoli Centro e Rosara. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica. A terra il 26enne Pasquelli che non dava purtroppo segni di vita. Era alla guida della sua moto che percorreva la superstrada in direzione monti quando si è scontrato frontalmente contro un furgone condotto dal 79enne. Un impatto estremamente violento. Anche l’anziano ha riportato serie conseguenze tanto che i sanitari del 118 hanno dovuto intubarlo prima di poterlo trasferire all’area Soi al Pennile di Sotto; da qui, in eliambulanza, l’uomo è stato trasferito al Trauma Center di Torrette è ricoverato in condizioni gravissime. Anche le condizioni del ragazzo 22enne che era in sella alla seconda moto si sono rivelate molto gravi, per cui anche per lui è stato disposto il ricovero al Torrette con la seconda eliambulanza atterrata all’interno della caserma dei vigili del fuoco di Ascoli. Le altre due persone sono state invece prese in cura dai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale Mazzoni. Nessuna delle due è in condizioni gravi; si tratta di una donna di 64 anni che era a bordo del furgone e di un uomo che guidava un Fiat Qubo. Sulla dinamica saranno decisivi i rilievi degli agenti della Stradale, ma anche le testimonianze sia dei sopravvissuti che degli automobilisti che si sono trovati a transitare quando è accaduto il terribile incidente.