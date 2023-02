Schianto, giovane sfonda il parabrezza dell’auto

Schianto in via Foscolo nell’abitato di San Benedetto fra un’auto condotta da un residente di Cupra e uno scooter in sella al quale viaggiava A. J. ventenne di Osimo ospite di un amico sulla Riviera delle Palme, dal quale si era fatto prestare lo scooter per andare a fare un acquisto. Il giovane magrebino ha inforcato contromano la via, in direzione ovest-est, centrando in pieno la Renault Kadjar.

Un impatto che è stato piuttosto severo, tanto da sfondare il parabrezza con il corpo e danneggiare piuttosto seriamente l’anteriore dell’auto. Il giovane è volato a terra ed è stato soccorso dai primi passanti oltre che dal conducente della vettura che ha chiesto l’intervento del personale sanitario della Potes – 118 di San Benedetto.

Il ventenne è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasferito in via Sgattoni dov’è atterrata l’eliambulanza che l’ha trasportato all’ospedale di Torrette in codice rosso. Secondo i primi accertamenti il ragazzo non è apparso in pericolo di vita.

Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha momentaneamente chiuso la viabilità lungo la strada interessata dal sinistro per consentire i soccorsi, eseguire i rilievi tecnici in sicurezza e la rimozione dei mezzi.

ma. ie.