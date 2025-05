Schianto, grave un giovane

Nello schianto fra un’auto è uno scooter, avvenuto all’incrocio fra la statale Adriatica e viale Sisto V, è rimasto seriamente contuso un giovane non ancora diciottenne che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14,15 di ieri. Il giovane si è scontrato con una Citroen C3 che dopo l’impatto è finita contro il muro della vicina abitazione. Lo scooterista, invece, è rimasto bloccato sotto veicolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno sollevato la C3 con l’impiego di cuscini pneumatici per liberare il giovane, subito affidato ai sanitari del 118. Considerata la dinamica dell’accaduto il ragazzo, che è rimasto sempre vigile, è stato trasferito all’ospedale di Ancona per gli accertamenti necessari. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale che dovrà accertare le responsabilità di quanto accaduto.