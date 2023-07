Schianto in A14, traffico in tilt Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale tra due automobili sull'A14 tra Pedaso e Grottammare. I soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, polizia stradale e Autostrade per l'Italia sono intervenuti sul posto. I feriti sono stati trasportati in ospedale.