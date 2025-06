Schianto in moto, carabiniere portato a Torrette

Un carabiniere di 50 anni, A. B. della caserma di Spoleto, nella mattina di ieri è rimasto vittima di un serio incidente stradale accaduto in prossimità dello svincolo a14 sull’Ascoli-Mare, in direzione Ascoli. Il militare viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale di Ascoli, è entrato in collisione con un’auto. All’arrivo del personale della potes-118, le condizioni del motociclista sono apparse piuttosto complicate, così è stato inviato l’elisoccorso. Il paziente è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza della potes è poi affidato all’equipaggio dell’eliambulanza che l’ha trasferito al centro Traumatologico dell’ospedale di Ancona. Secondo i primi accertamenti sembra che il carabiniere non si trovi in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro, oltre ai sanitari e alla polizia stradale che dovrà ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità dell’accaduto, sono intervenuti anche i vigili di San Benedetto per mettere in sicurezza i mezzi e collaborare con le forze dell’ordine per regolare la viabilità che ha subito forti rallentamenti.