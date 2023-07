Schianto in scooter, oggi i funerali di Marco Mattioli

Questa mattina, alle 10, nella Chiesa di S. Pio V sarà dato l’ultimo saluto a Marco Mattioli, padre quarantenne, che ha lasciato la moglie Morena Lucci, i due bambini Alessandro ed Eros di 9 e 4 anni, i genitori Nazzareno e Luciana, la sorella Gloria con Andrea, e tanti amici e colleghi di lavoro. Dopo l’autopsia eseguita nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto, dal dottor Giuseppe Sciarra, alla presenza di un consulente di parte, ieri il feretro è stato trasferito nella casa funeraria "Garofano" di Grottammare, dove decine di parenti e amici si sono stretti al dolore dei familiari. E’ ancora presto per conoscere i risultati degli accertamenti autoptici, ma sembra abbastanza probabile che Marco possa essere stato colto da un malore mentre viaggiava in sella del suo scooter. La caduta di cui era rimasto vittima intorno alla mezzanotte, lungo la statale Adriatica a sud di Cupra , potrebbe essere stata la conseguenza del primo malessere. Marco è poi risalito sul mezzo ed è arrivato fino a casa, dove si è sentito male di nuovo perdendo i sensi. La moglie ha subito chiesto aiuto e sul posto sono arrivati i soccorritori della Potes-118 che hanno cercato di rianimarlo per quasi un’ora, ma non vi è stato nulla da fare.