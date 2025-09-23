Schianto in superstrada. Grave ragazzo 21 anni

Giornata da incubo sull’Ascoli-Mare direzione ovest a seguito di un incidente stradale accaduto nei pressi del casello autostradale di San Benedetto, nel quale sono rimaste ferite due persone, una in modo grave e dove la viabilità è rimasta interrotta per tre ore, dalle 10,20 alle 13,20. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, il personale della potes -118 di San Benedetto, la polizia stradale di San Benedetto e personale dell’Anas. Si è trattato di un sinistro piuttosto severo nel quale è rimasto coinvolto un furgone refrigerato che trasportava latte di una nota azienda, condotto da E. L. di 59 anni con a bordo B.R., ragazzo straniero di 21 anni che ha subito gravi danni e per i quali è stato trasportato in codice rosso traumatico all’ospedale di Ancona con l’Eliambulanza. Il conducente, invece, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. Non è in gravi condizioni. Il furgone che trasportava latticini, per cause in corso d’accertamento, ha tamponato il camion della ditta che esegue i lavori di manutenzione della strada, posto a bordo carreggiata per segnalare la presenza del cantiere. A seguito del violento impatto il furgone si è ribaltato adagiandosi sul fianco. Il conducente è rimasto imprigionato nella cabina ed è stato estratto con specifiche attrezzature dai vigili del fuoco, che in seguito si sono anche occupati della rimozione dei mezzi semi distrutti, con l’impiego dell’autogru giunta dal comando provinciale di Ascoli. La polizia stradale si è occupata dei rilievi tecnici e della viabilità, dirottata per tre ore su strade alternative come Salaria e provinciale Bonifica. I disagi per automobilisti e autotrasportatori sono stati pesanti, soprattutto per i mezzi che sono rimasti bloccati per tre ore.

Ma. Ie.