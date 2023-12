Schianto in superstrada, un ferito a Torrette

Erano le 14 circa di ieri quando è avvenuto un incidente stradale lungo l’asse attrezzato all’altezza dello svincolo che immette verso l’Ascoli-Mare. Lo scontro è avvenuto fra un’auto ed uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter per il quale è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che lo ha trasferito al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Illeso, invece, il conducente della vettura coinvolta. Ad occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente verificando di chi è la responsabilità dell’accaduto. A terra è rimasto un uomo che era in sella allo scooter; soccorso dai sanitari del 118 è stato valutato che le sue condizioni fossero serie e meritevoli del ricovero in una struttura qualificata per i traumi come quella a Torrette. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco.