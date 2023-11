Schianto in supestrada: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto intorno alle ore 23 della notte fra martedì e mercoledì nello svincolo dell’Ascoli –Mare, in territorio di Monsampolo del Tronto. A seguito di una presunta mancata precedenza sono entrate in collisione, piuttosto violenta, un’Audi e una Bmw. I conducenti dei due mezzi sono rimasti contusi, in particolare G. D. di 64 anni, che è stato soccorso dall’equipaggio della Potes – 118 di San Benedetto. Dopo la stabilizzazione a bordo dell’ambulanza, il paziente è stato trasportato all’ospedale ’Madonna del soccorso’ in codice giallo di media gravità. Il secondo ferito, che ha subito danni minori, è stato soccorso dai volontari della pubblica assistenza e trasportato sempre al Pronto soccorso di San Benedetto. Per i rilievi di legge e per regolare viabilità, a quell’ora scarsa, sono stati gli agenti della polizia stradale del distaccamento di San Benedetto.