Schianto in via dei Mille, donna finisce in ospedale

Una donna di 47 anni è rimasta ferita in un incidente stradale accaduto nella tarda mattina di ieri lungo via dei Mille, parallela al lungomare tra San Benedetto e Porto d’Ascoli, ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Ancona. La vittima dell’incidente, M. S. del luogo, viaggiava in sella a uno scooter condotto da uomo, che ha dovuto frenare bruscamente per l’improvviso rallentamento dell’auto che li precedeva, all’incrocio con via Ugo Da Giordano. Entrambi sono caduti e la passeggera è volata a terra finendo addosso alla vettura rimanendo contusa. Ha subito varie ferite e contusioni e sospetti danni al bacino, per cui, stante la dinamica, la quarantasettenne è stata stabilizzata sull’ambulanza e poi portata alla piazzola di sosta di zona Ragnola, dov’è atterrata l’Eliambulanza e dov’è avvenuto il trasbordo sul velivolo.

Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di San Benedetto. La viabilità, a quell’ora piuttosto intensa perché in piena zona turistica, ha subito notevoli rallentamenti.