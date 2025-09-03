Schianto mortale sulla Nazionale. Perde la vita centauro 64enne

Schianto mortale sulla statale Adriatica, in via della Liberazione, dove Nicola Amadio, di 64 anni di San Benedetto, in sella alla sua moto Ducati Monster, ha perso la vita finendo addosso a un’auto station wagon che dalla statale si stava immettendo nella concessionaria Emilcar. L’uomo diretto verso sud non è riuscito a evitare il violento impatto ed è morto sul colpo. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato verso le 15. Sul posto sono accorse le ambulanze della potes e della croce verde, ma i sanitari hanno potuto solo certificare l’avvenuto decesso. La dinamica del sinistro è in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine. Per la viabilità sono arrivate le pattuglie della polizia locale, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti che sono stati posti sotto sequestro, come prevede il codice della strada in queste circostanze. La statale Adriatica è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni di marcia per consentire i soccorsi, i rilievi tecnici dell’incidente e la rimozione della salma, che è avvenuta poco prima delle ore 17 su autorizzazione della Magistratura, che l’ha messa a disposizione nell’obitorio dell’ospedale di Ascoli. Nicola Amadio era andato in pensione da poco tempo dopo aver lavorato per anni in un negozio all’ingrosso di prodotti tessili. E’ un’estate terribile per motociclisti e scooteristi. Una lunga scia di sangue sulle strade della Riviera e dell’immediato entroterra. In località Bore Tesino la notte dell’8 agosto ha trovato la morte Remo Troiani, 65 anni di Offida, il 27 luglio ad Acquaviva è morta la sedicenne Sara Napoletani, il 6 di giugno morì Andrea Grima di Offida mentre si stava recando a lavoro in sella al suo scooterone. Ieri, altro lutto con la morte di Nicola Amadio che ha lasciato la famiglia nel profondo dolore. Marcello Iezzi