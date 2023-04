Schianto, ragazza grave a Torrette

Terribile schianto nella notte tra giovedì e venerdì in via del Commercio, zona Campolungo di Ascoli, di fronte alla Barilla. Vi è rimasta coinvolta una ragazza di 25 anni, A. M. di Castorano, che era alla guida di una Fiat Punto. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri del nucleo operativo radio mobile di Ascoli, la giovane donna ha perso il controllo del veicolo che ha "falciato" pali dell’illuminazione pubblica, esalatori del gas metano, per fermarsi contro un palo di sostegno di un cartello pubblicitario. La parte anteriore dell’auto è andata distrutta e la ragazza è stata estratta dai vigili del fuoco giunti per primi sul luogo. I sanitari della Potes-118 di Ascoli hanno chiesto l’eliambulanza: la ragazza è a Torrette in prognosi riservata. Sul luogo dello schianto anche la polizia stradale per gestire la viabilità.