Schianto sulla Salaria, muore motociclista

Ascoli, 17 dicembre 2023 – La domenica pre natalizia ascolana è stata funestata da un gravissimo incidente stradale nel quale ha perso la vita un uomo originario di Caltanissetta, residente a Montesilvano (Pe). Intorno alle 16 il 49enne era in sella alla sua moto e percorreva la Salaria verso Arquata.

I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare il centauro (foto d'archivio)

Transitando nel tratto fra Trisungo e Favalanciata ha affrontato una delle tante curve che caratterizzano quel tratto dell’importante collegamento viario fra Ascoli e l’interno della provincia.

Nel farlo il centauro ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada. La caduta è stata terribile come anche l’impatto con il guardrail è stato particolarmente violento e le conseguenze sono state purtroppo fatali. L’uomo di origini siciliane è rimasto esanime a terra. In quel momento transitavano diversi automobilisti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi al povero motociclista che, purtroppo, non dava segnali di vita. C’erano anche due motociclisti che viaggiavano con lui in questa escursione domenicale finita purtroppo in tragedia.

Anche loro si sono precipitati a verificare le condizioni del loro amico che era finito a terra. Sono stati attimi drammatici. Contestualmente è stato dato l’allarme al 112 chiedendo l’intervento dei sanitari nel disperato tentativo di salvare la vita al 49enne abruzzese.

Dalla centrale operativa del 118 all’ospedale Mazzoni di Ascoli sono state date indicazioni affinché sul luogo dell’incidente si recassero con un’ambulanza i sanitari del Potes di Acquasanta che sono giunti sul posto in pochi minuti.

Hanno cercato in tutti i modi di rianimare il centauro di origini siciliane, tentando le manovre rianimatorie previste in questi casi. Purtroppo però per lo sfortunato motociclista non c’è stato nulla da fare e ai sanitari non è rimasto altro da fare che dichiararne il decesso a seguito della caduta con la moto e, soprattutto, per l’impatto violento contro il guardrail.

Sul posto anche i carabinieri di Acquasanta che hanno provveduto a regolare il traffico che per diverso tempo ha subito uno stop e poi rallentamenti significativi. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli.