Schianto e paura, scooter contro auto: gravi due ragazzi di 27 anni

Ascoli, 15 settembre 2025 – Due ragazzi di 27 anni, residenti a Grottammare, che viaggiavano in sella a uno scooter, sono rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale accaduto nella notte fra sabato e domenica lungo la statale Adriatica di fronte al Teatro delle Energie. Dopo lo schianto contro una Jeep condotta da una donna, P. D’A. del luogo, entrambi i ragazzi F. P e M. S. sono stati soccorsi e centralizzati all’ospedale regionale di Ancona in prognosi riservata. Il più grave è stato trasferito con l’eliambulanza, che è atterrata nel campo sportivo della Grottammarese, l’altro a bordo di un’unita mobile di rianimazione, via terra.

Si è trattato di uno scontro molto severo. Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto convergere tre equipaggi dei sanitari e le pattuglie dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi del sinistro e si sono occupate della viabilità. Secondo la prima ricostruzione dello schianto, la Jeep, condotta dalla donna, proveniente da sud, giunta all’altezza dell’incrocio che conduce nel quartiere San Francesco, ha svoltato a sinistra mentre dalla direzione opposta, da Grottammare verso San Benedetto, stavano sopraggiungendo i ragazzi in sella dello scooter.

È stato un impatto terrificante. Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborato con i sanitari nei soccorsi e poi con i militari dell’arma per garantire la sicurezza della viabilità. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro cautelare, come da codice della strada in questi casi.

La conducente dell’auto è personaggio noto come imprenditrice e politicamente impegnata; uno dei due ragazzi è membro di una famiglia di ristoratori e operatori della balneazione di Grottammare.