Schianto sulla Provinciale. Due centauri ad Ancona

Due incidenti avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro si sono verificati ieri nell’area montana. In ordine di tempo, il primo è stato registrato intorno alle 9,45 in contrada Tasso lungo la strada provinciale 78 che collega Amandola a Comunanza: stando ad una prima ricostruzione dei fatti a causa di un errore di manovra sono entrate in collisione un’auto e una moto con a bordo una coppia che stava effettuando una escursione fra le strade dell’entroterra. L’impatto è stato molto violento e i due centauri sono stati scaraventati a terra. Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto i sanitari del 118, la Potes di Amandola, la Croce Rossa e i carabinieri della Stazione locale. I medici, valutate le condizioni dei due motociclisti, hanno richiesto l’intervento di due eliambulanze atterrate entrambe nel piazzale della Protezione civile di Comunanza. Al momento dell’imbarco sia la donna che l’uomo erano vigili e in condizioni stabili, sono stati trasferiti per accertamenti al pronto soccorso del Torrrette di Ancona ma non destano particolare preoccupazione. Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 10 a Rubbiano, frazione di Montefortino: un ciclista in mountain bike, mentre percorreva un sentieroquando è caduto per cause accidentali in una scarpata. Subito gli amici hanno chiesto aiuto visto che la zona era particolarmente impervia. Il ciclista è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Amandola e trasportato a braccia per un primo tratto poi a valle per le cure. Per lui tanto spavento e poche ferite fortunatamente non gravi.

