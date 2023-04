Schianto sulla rotatoria tra auto e scooter, centauro ferito alla spalla

Uno scooterista di 66 anni, è rimasto ferito, per fortuna non in modo grave, in un incidente accaduto nella mattina di ieri all’interno della rotatoria fra la statale Adriatica e via San Giovanni. L’uomo, G. C. del luogo, alla guida del suo mezzo, è entrato in collisione con un’auto ed è caduto subendo danni ad una spalla. I primi soccorritori hanno aiutato l’uomo e poi hanno chiesto l’intervento del 118 che ha inviato sul posto un equipaggio della Potes di san Benedetto. Il paziente è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato al Pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. Per i rilievi tecnici del sinistro e stabilire le responsabilità dell’accaduto, è intervenuto un equipaggio della polizia locale. La rotatoria si trova in un punto nodale della viabilità ai confini con l’Abruzzo ed è sempre particolarmente affollata e nei momenti di punta, addirittura caotica, dove diventa difficile orizzontarsi. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.