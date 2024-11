Schianto sull’Adriatica: motociclista di 33 anni vola sull’asfalto

Un uomo di 33 anni, D.S. della zona, è rimasto contuso in un incidente stradale accaduto intorno alle 23 di lunedì lungo la statale Adriatica in zona Ischia all’altezza del Bowling di Grottammare. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto diretto verso San Benedetto, quando si è scontrato con un’auto condotta da una donna che si stava immettendo sulla statale Adriatica dal lato monte. I passanti hanno fermato i mezzi per proteggere il motociclista volato a terra ed hanno chiesto l’invio dei soccorsi. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha mandato un equipaggio della potes i cui sanitari hanno stabilizzato il paziente sull’ambulanza e poi l’hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso, poiché era stata rilevata la frattura di un arto. Per i rilievi tecnici del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di San Benedetto che dovrà accertare le eventuali responsabilità dell’accaduto e che si è occupata anche della viabilità, a quell’ora piuttosto scarsa. I residenti hanno evidenziato la scarsa illuminazione in quel tratto di Nazionale, con tante abitazioni e la presenza di una semicurva che impedisce la visuale completa per chi si deve immettere dal versante ovest della carreggiata.