Schianto tornado, sentenza in arrivo. Ma serve l’accordo sul risarcimento

Si conoscerà l’1 dicembre prossimo la sentenza del processo per lo scontro aereo che accadde il 19 agosto 2014 nei cieli di Ascoli quando si scontrarono due tornado e morirono quattro piloti dell’aeronautica militare. Per quel giorno il giudice del tribunale di Ascoli Matteo Di Battista si aspetta che sia definitiva la trattativa fra il Ministero della difesa e i familiari di due dei quattro piloti che morirono quel giorno nel drammatico evento. Una trattativa sul risarcimento che sta andando per le lunghe e che ha impedito al giudice di emettere il verdetto già nel corso dell’ultima udienza. Per il Ministero della difesa la responsabilità dell’incidente ricade sull’equipaggio di Freccia 21 e quindi sui capitani Mariangela Valentini e Paolo Franzese, deceduti quel giorno insieme ai colleghi Alessandro Dotto e Giuseppe Palminteri che volavano su Freccia 11. Lo Stato, presente nel processo contro due avieri della base di Ghedi, ha infatti proposto solo ai familiari di Dotto e Franzese un risarcimento, ignorando i familiari di Valentini e Franzese. Nel caso di raggiungimento dell’accordo chiaramente i familiari di Palminteri e Dotto ritirerebbero la costituzione di parte civile ed uscirebbero quindi dal processo. Il procuratore Umberto Monti ha chiesto la condanna a 12 mesi di reclusione (pena sospesa) per Fabio Saccottelli, 46 anni di Verbania, indagato quale capo cellula della pianificazione area target dell’esercitazione e l’assoluzione per Bruno Di Tora, 50enne originario di Caserta all’epoca comandante del 154° Gruppo, al quale era affidata la responsabilità della pianificazione dell’esercitazione.

I due militari dell’Aereonautica militare erano in servizio presso la base di Ghedi dalla quale i due velivoli si levarono in volo per l’esercitazione: sono entrambi accusati di omicidio colposo e disastro aviatorio colposo. A loro la Procura di Ascoli contesta negligenze nella pianificazione della missione e nell’assistenza agli equipaggi Freccia 11 e Freccia 21. Nel corso dell’ultima udienza hanno preso la parola gli avvocati difensori dei due piloti che hanno a lungo sottolineato la correttezza del loro operato imputando la responsabilità dello scontro ad una serie di eventi ed errori avvenuti durante la fase di pianificazione della missione che avvenuta alla base di Ghedi da dove decollarono i due jet dell’Aeronautica militare per un’esercitazione propedeutica ad una, a livello internazionale, in ambito Nato fissata per le settimane successive.

Peppe Ercoli