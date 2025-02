Schianto tra auto e moto, centauro in ospedale. Poi un pedone investito

Un operatore sanitario, appena uscito dal luogo di lavoro, è rimasto vittima di un brutto incidente stradale accaduto verso le 14,30 di ieri lungo la statale Adriatica in direzione di via Padre Pio, davanti alla carrozzeria Grannò. Il giovane, S. C. di 36 anni, viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata, diretto verso sud quando è entrato in collisione con un’auto Jeep che si apprestava a svoltare verso monte. E’ stato un impatto piuttosto severo. La moto e il giovane sono sbalzati ad alcuni metri di distanza finendo a ridosso del muro che costeggia via Padre Pio. Il centauro ha subito danni importanti al piede sinistro e varie contusioni, ma non versa in condizioni preoccupanti. Scattata la richiesta dei soccorsi, sul luogo del sinistro è intervenuto un equipaggio della potes-118 che ha stabilizzato il paziente a bordo dell’ambulanza e poi l’ha trasferito al pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. Per i rilievi di legge e per stabilire le responsabilità dell’accaduto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del nucleo radio mobile della compagnia di San Benedetto. La viabilità ha subito rallentamenti soprattutto nel momento dei rilievi tecnici del sinistro.

Un altro incidente è accaduto sul viale dello Sport di fronte al palazzetto dello sport. Il conducente di una moto ha investito un pedone che sembra si apprestasse ad attraversare la strada. L’uomo, quarantenne della zona, è rimasto seriamente contuso con la sospetta frattura di un arto inferiore. Sul posto i sanitari della potes-118 e la polizia locale per i rilievi del sinistro.