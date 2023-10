Schianto tra auto e moto. Giovane in codice rosso

In sella alla moto TRX 500 Benelli, si urta con una Fiat 500 e finisce all’ospedale di Ancona. L’incidente è accaduto pochi minuti prima delle ore 14,00 di ieri nella rotatoria tra via Tedeschi e via Sgambati, nella zona di Las Vegas. N’è rimasto coinvolto L. D. A. di 21 anni residente a Grottammare. Il giovane, che viaggiava in sella alla sua moto, per cause in corso d’accertamento, avrebbe urtato la vettura ed è volato a terra riportando varie contusioni. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes di San Benedetto inviata dalla centrale operativa di Ascoli, che ha stabilizzato il paziente, dolorante alla schiena, a bordo dell’ambulanza. Considerata la dinamica del sinistro, il 118 ha deciso di far intervenire anche l’eliambulanza, il cui equipaggio ha preso in consegna il paziente è l’ha trasportato al trauma center di Ancona in codice rosso, ma non corre pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica e stabilire le eventuali responsabilità dell’incidente. La viabilità, che in quella zona è sempre piuttosto sostenuta, ha subito rallentamenti. In quell’incrocio, nonostante un’accurata segnaletica, gli incidenti si ripetono con una certa frequenza.