Schianto tra auto e scooter all’incrocio di San Filippo: un 45enne ricoverato a Torrette

E’ ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona un 45enne ascolano che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto vittima di un brutto incidente stradale avvenuto all’incrocio di San Filippo, in città. L’ascolano non è in pericolo di vita ma, anche in base al protocollo della sanità regionale e ai traumi riportati, prudenzialmente il medico del 118 che lo ha soccorso ha disposto il suo ricovero in urgenza al Trauma Center di Ancona dove il paziente è stato trasferito in eliambulanza. Il 45enne era in sella ad uno scooter T Max e procedeva dall’Istituto Industriale in direzione Monticelli. Mentre transitava, dal ponte di San Filippo è giunta una Fiat Punto guidata da un’anziana donna che, evidentemente non resasi conto che stava arrivando lo scooterone, ha svoltato alla sua sinistra in direzione del ponte di ferro. Una manovra fatale. Lo scooterista ha frenato ed è finito a terra scivolando inevitabilmente verso la vettura impattandola con violenza, anche con la testa e con altre parti del corpo. L’impatto gli ha provocato lesioni, con perdita di sangue e il timore di importanti traumi interni ed è per questo che i sanitari hanno preferito convocare l’eliambulanza che è atterrata alla piazzola al Pennile di Sotto e ha trasferito il paziente al Trauma Center del Torrette ad Ancona. Insieme al personale del 118 sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

p. erc.