Schianto tra auto e scooter

L’incrocio fra via Pizzi e via Calatafimi è stato teatro dell’ennesimo incidente stradale che ha visto coinvolti un automobilista ed uno scooterista che è finito all’ospedale. Lo scontro è accaduto nella mattina di ieri intorno alle 10,30 a seguito di una mancata precedenza. Il conducente dello scooter è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti, mentre per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale che si è occupata anche della viabilità. A margine dell’incidente vi è da registrare il malumore dei residenti della zona preoccupai per i continui eventi che si registrano ormai con cadenza settimanale. Più volte sono state sollecitate le autorità competente affinché trovino una soluzione al problema, poiché gli incidenti mettono in pericolo anche i passanti sul marciapiede e le persone che frequentano le attività vicine.