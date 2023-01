Schianto tra auto e scooter

Paura sulla Mezzina per un grave incidente accaduto ieri, nel pomeriggio, intorno alle 16, all’altezza dell’Osteria delle Api, in contrada Valentino, a Castel di Lama. Un tratto di strada non ancora interessato ai lavori di ammodernamento e messa in sicurezza. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli, intervenuti sul posto, un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, ad avere la peggio è stato il giovane scooterista che a seguito dell’urto è stato sbalzato a terra riportando gravi traumi. Ai primi automobilisti accorsi sul posto le condizioni del giovane sono apparse piuttosto gravi, subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza con il medico a bordo. Il giovane quando è stato soccorso era cosciente, ma aveva riportato diverse ferite, per questo è stata allertata anche l’eliambulanza, che è giunta immediatamente sul posto, ma per problemi tecnici non è riuscita ad atterrare. Il volo di Icaro non è passato inosservato tra i residenti che si sono subito allarmati. Per questo si è deciso di trasportare in ambulanza il giovane al pronto soccorso del Mazzoni di Ascoli, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti radiografici, le sue condizioni sono gravi. Problemi si sono verificati per il traffico. Ancora un incidente lungo la Mezzina, che resta una strada molto trafficata e pericolosa. Automobilisti e residenti chiedono che si mettano in regola i numerosi bivi a raso e che si installino rilevatori di velocità.

Maria Grazia Lappa