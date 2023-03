Schianto tra auto e scooterone Farmacista in gravi condizioni

Grave incidente ieri mattina a Castel di Lama. All’incrocio tra via Scirola e via Adige uno scooterone guidato da un 35enne e un’auto, una Fiat Panda condotta da un anziano, sono entrati in collisione: ad avere la peggio è stato lo scooterista, che ha riportato un grave trauma facciale. Erano da poco trascorse le 9.30, quando i due mezzi, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Castel di Lama, si sono scontrati. Un urto violentissimo, che ha fatto balzare lo scooterista per alcuni metri e poi l’ha fatto cadere rovinosamente a terra. Ai primi soccorritori la situazione è apparsa piuttosto grave, l’uomo comunque era vigile, subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Castel di Lama, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 di Ascoli, che ha prestato le prime cure del caso. La situazione è apparsa ai soccorritori piuttosto seria, lo scooterista, farmacista di Castel di Lama, che lavora nella farmacia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, ha riportato un trauma facciale piuttosto esteso, tanto da chiedere l’intervento dell’eliambulanza, che in poco tempo si è alzata in volo ed ha raggiunto il campo sportivo di via Tevere di Villa Sant’Antonio. Il ferito è stato medicato e trasferito in ambulanza verso il campo sportivo, dove è stato stabilizzato e poi trasferito al Trauma Center di Torrette. Il 35enne è grave, ma non è in pericolo di vita.

Maria Grazia Lappa