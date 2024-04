Schianto tra auto, feriti in cinque. Coinvolti anche due bambini

Spettacolare carambola fra due auto all’incrocio fra via Alda Merini e via Sapa a Centobuchi di Monteprandone. Vi sono rimaste ferite cinque persone, fra cui due bambini e una delle vetture si è ribaltata. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18,30 di ieri pomeriggio, probabilmente a seguito di una mancata precedenza, ma saranno i carabinieri della stazione di Monsampolo, che hanno eseguito i rilievi tecnici, a stabilire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Nell’accaduto vi sono rimaste coinvolte una Opel Zafira, condotta da una donna con a bordo due bambini ed un Audi A 3 condotta da un uomo con un passeggero. A seguito del violento impatto l’Audi si è capovolta e sul posto sono dovuti accorrere i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno aiutato i soccorritori ad estrarre i feriti dall’auto ribaltata e messo in sicurezza i due mezzi coinvolti. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato sul posto le due ambulanze della Potes di San Benedetto e quelle della Croce Gialla di Monteprandone. I sanitari hanno stabilizzato i pazienti a bordo delle ambulanze e poi hanno trasportati all’ospedale Madonna del Soccorso la mamma con i due bambini e i due occupanti dell’Audi. Per fortuna, secondo i primi accertamenti, nessuno è rimasto ferito in modo grave. I militari dell’arma si sono occupati anche della viabilità.