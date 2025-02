Schianto tra auto nel quartiere San Filippo. Due persone finiscono al pronto soccorso

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto ieri mattina alle 10,50 circa al solito incrocio fra via Luigi Ferri e via Adolfo De Carolis, nella zona nord di San Benedetto nel quartiere San Filippo. A seguito di una mancata precedenza sono entrate in collisione due auto. Nel sinistro sono rimaste ferite M.V. uomo di 32 anni conducente di una delle vetture e A. D. M. di 89 anni passeggero della seconda auto che era condotta da una donna della stessa età. Sul luogo dell’incidente la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della croce verde che ha trasportato i contusi al pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo per l’anziano e verde per il giovane. I rilievi tecnici del sinistro sono stati eseguiti da una pattuglia della polizia locale che si è occupata anche della viabilità, a quell’ora consistente in via Ferri, usata per raggiungere il centro da chi arriva da nord.