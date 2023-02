Schianto tra auto sulla Statale, tre persone ferite

Nuovo schianto fra due auto a nord di Grottammare, lungo la statale Adriatica, via Lame incrocio con via dei Pini, la strada che sale sulla collina. E’ accaduto alle 12,45 di ieri. Nonostante gli accorgimenti adottati dal Comune, con una nuova segnaletica e soprattutto con un impianto semaforico ’intelligente’, quel tratto resta ancora teatro di incidenti. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate una Fiat 500 ed un’Alfa Romeo Mito. Tre le persone ferite, una delle quali anche in modo serio. Sul luogo del sinistro il 118 ha fatto convergere due ambulanze, una della Potes e una della Croce verde. I vigili del fuoco, insieme ai soccorritori della Potes, hanno estratto dall’Alfa Romeo il conducente L. M. trentenne, che è stato stabilizzato e trasportato al Pronto soccorso in codice rosso. Sempre all’ospedale di San Benedetto sono state trasportate le occupanti della Fiat, 500 M. M. e B. A., madre e figlia piccola, soccorse dai volontari della Croce Verde. La Nazionale è stata chiusa per il tempo necessario ai soccorsi e per consentire ai carabinieri i rilievi tecnici dell’incidente.