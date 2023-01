Schianto tra auto, una vettura finisce contro una casa

Scivola sulla strada bagnata e piomba addosso ad un’altra auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. E’ stato uno scontro piuttosto severo e per fortuna vi è stato un solo ferito, P. L. di 34 anni della zona. L’incidente è accaduto alle 8,45 di ieri in contrada Montecretaccio, alla periferia ovest di Porto d’Ascoli. Sul posto, per i rilievi tecnici, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Secondo la prima ricostruzione, ma sono in corso accertamenti, il conducente della Fiat 500, in discesa, ha perso il controllo del mezzo sull’asfalto reso viscido dalla pioggia ed è piombato addosso a una Renault Kaptur che stava salendo. Un impatto importante a livello di danni ad entrambe le auto, anche perché la Kaptur è stata scagliata contro il muro di cinta di un’abitazione. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118 che l’ha trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto per accertamenti diagnostici. Non avrebbe subito danni rilevanti. Non ci sono stati disagi per la viabilità.