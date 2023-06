Schianto tra due auto a Offida Una donna in gravi condizioni

Grave incidente stradale ieri mattina, intorno alle 8.40, lungo la provinciale, che da Fonte delle Pietre scende verso Santa Maria Goretti, nel territorio di Offida, nei pressi del ristorante ‘La Fonte’. Due auto, una Mercedes Classe A e una Toyota Yaris, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Offida, coordinati dal maresciallo Carlo Laera, si sono scontrate quasi frontalmente. Un urto violentissimo, le due auto si sono ridotte ad un ammasso di lamiere, sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco della caserma di Ascoli, che hanno faticato a lungo per estrarre i due feriti. Ad avere la peggio è statala donna, di 68anni, che viaggiava a bordo della Toyota Yaris, che saliva da Santa Maria Goretti in direzione Offida. Dopo l’urto la macchina è finita fuori strada e la donna è rimasta imprigionata tra le lamiere. Ai soccorritori le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Sul posto è subito arrivata un‘ambulanza del Potes di Offiida, con i sanitari a bordo, al quale sono state affidate le cure della 68 enne, i sanitari dopo averla stabilizzata hanno preferito allertare l’eliambulanza. A poca distanza dal luogo dove è accaduto il sinistro è atterrato Icaro, che ha preso in carico la donna, che è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Torrette di Ancona, nel trauma center, le sue condizioni restano serie.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Montalto, che si è presa cura del giovane, che viaggiava a bordo della Mercedes, che procedeva in direzione Offida -Santa Maria Goretti. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazioni, il giovane è stato estratto dai vigili del fuoco dalla sua macchina e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove resta con un codice di media gravità. Problemi si sono registrati per il traffico, la strada è stata bloccata per permettere i soccorsi e soprattutto di effettuare i rilievi previsti dalla legge.

