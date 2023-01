Schianto tra due auto all’incrocio Paura nella notte a San Benedetto

Scontro fra due auto, intorno alle due della notte fra sabato e domenica, all’incrocio fra via San Martino e via Galilei, in pieno centro a San Benedetto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e trasportati al Pronto soccorso in condizioni non gravissime. Uno dei due automobilisti ha attraversato l’incrocio con il semaforo rosso e ora i carabinieri dovranno accertare chi non ha rispettato il segnale. Si è trattato di uno schianto piuttosto severo, tanto che sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Il conducente dell’Opel Agila, M. P. di 47 anni, centrato dall’altra vettura in pieno incrocio, ha subito la frattura di un braccio oltre diverse contusioni. Lo schianto è avvenuto in uno degli incroci più a rischio, insieme a quello tra via San Martino e via Pizzi, che si trova a cento metri di distanza. Un tempo le vetture, dopo lo scontro, finivano dentro i negozi posti all’incrocio. Nonostante il semaforo ci sono ancora incidenti.