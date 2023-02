Schianto tra due auto Coinvolta anche una donna incinta

E’ di due donne trasportate al pronto soccorso in condizioni non gravi e danni importanti a due auto il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri intorno all’ora di pranzo all’altezza del sottopasso che congiunge via Piceno Aprutina e via del Commercio. Sulla dinamica del sinistro hanno compiuto accertamenti gli agenti della polizia municipale di Ascoli intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. A bordo di una Fiat panda c’erano quattro giovani. Il ragazzo che era alla guida ha perso il controllo della vettura impattando prima il marciapiede e poi finendo sul pilone centrale. Nel mentre è giunta da via Piceno Aprutina un’altra auto con a bordo una donna in avanzato stato di gravidanza.

Inevitabile l’impatto fra le due vetture. La donna incinta non è rimasta ferita, ma prudenzialmente i sanitari del 118 l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per tutti gli accertamenti dovuto essenzialmente al suo stato interessante. Contusa leggermente una ragazza che era a bordo della Panda. Per entrambe le donne l’accesso al pronto soccorso è stato regolato in codice verde, senza dunque alcuna gravità.