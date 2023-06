Schianto tra due auto lungo la Piceno Aprutina

L’asfalto reso viscido dalla pioggia sarebbe all’origine di un incidente stradale avvenuto lungo la Piceno Aprutina all’altezza del Bazar dell’Assassino in zona Castagneti. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna, ma in forma lieve. L’incidente è occorso nel pomeriggio. Le due vetture percorrevano la strada in direzione opposta quando sono venute a collisione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi agli autisti delle due auto decidendo poi di trasferirli in ambulanza all’ospedale Mazzoni per sottoporli agli accertamenti necessari. Le condizioni sia dell’uomo che della donna non destano comunque particolari preoccupazioni. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere le auto incidentate e ripristinare la condizioni di sicurezza per il traffico veicolare.