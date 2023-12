Schianto tra due auto, resta ferita una 48enne

Nello scontro fra due auto, avvenuto all’una e mezza della notte fra giovedì e venerdì, lungo via Carnia e via Carlo Alberto della Chiesa, la strada che conduce ad Acquaviva Picena all’altezza della Conca degli Ulivi, è rimasta ferita M. S. di 48 anni residente ad Acquaviva Picena. Un tratto di strada, ai confini tra San Benedetto e Acquaviva spesso teatro di incidenti. La donna viaggiava a bordo di una delle due vetture finite nello schianto, piuttosto severo, ed è rimasta contusa. Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha mandato l’equipaggio della Croce Verde di San Benedetto che ha stabilizzato la paziente e l’ha trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo. Per gli accertamenti di legge sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, una della stazione di Monsampolo e l’altra del nucleo operativo radio mobile della compagnia di San Benedetto. I militari dell’arma hanno eseguito i rilievi di legge per accertare le eventuali responsabilità ed ora sono in attesa dei risultati delle analisi disposte per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti delle auto coinvolte nel sinistro.