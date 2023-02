Schianto tra due auto sulla Mezzina

Incidente ieri mattina lungo la strada provinciale Mezzina, all’altezza della cantina vitivinicola De Angelis, nel territorio di Castel di Lama. Intorno alle 9.20, due auto, una Fiat Punto e una Citroen, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale del comune di Castel di Lama, intervenuta sul luogo per i rilievi di legge, sono entrati in collisione, all’altezza della curva. Un urto violentissimo, sul posto sono giunti oltre che alla polizia municipale anche un’ambulanza del Potes di Offida, per prestare le prime cure alle persone rimaste ferite in seguito all’urto. Disagi per il traffico, che ha subito un rallentamento. L’incidente si è verificato lungo il tratto, che segue il bivio di via Palazzi, un pezzo di strada che ha subito lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, ma nonostante i numerosi interventi la strada rimane molto pericolosa.

