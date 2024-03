Schianto tra scooter e auto. Un 65enne finisce in ospedale

Un uomo di 65 anni, che viaggiava in sella a uno scooterone, è finito all’ospedale Madonna del Soccorso dopo lo scontro con un’auto. Il sinistro è accaduto intorno alle ore 8,30 di ieri lungo la statale Adriatica, incrocio con via Santa Agnese, a sud di San Benedetto, nel quartiere di Santa Lucia. L’uomo in sella allo scooter, S. T, originario della Sicilia, ma residente a San Benedetto da molti anni, dopo lo scontro con la Fiat Panda, condotta da una donna del luogo, è rimasto contuso ed è stato soccorso dal personale della Potes-118 che l’ha stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato al pronto soccorso. Secondo la prima ricostruzione si sarebbe trattato di una mancata precedenza. Le condizioni del paziente, a ogni modo non sarebbero preoccupanti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha eseguito i rilievi di legge.

La viabilità, a quell’ora molto intensa, è stata momentaneamente interrotta e inevitabili sono stati i disagi, in un giorno di mercato infrasettimanale. Molti automobilisti, per sfuggire all’incolonnamento, hanno deciso di percorrere strade alternative intensificando il traffico nel centro cittadino che ha subito consistenti ripercussioni.