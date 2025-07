Schianto tra scooter e furgone, un 41enne in prognosi riservata

Un tunisino di 41 anni, che viaggiava in sella al suo scooterone, è rimasto gravemente ferito nello scontro frontale con un furgone del corriere espresso GLS. Il sinistro è accaduto intorno alle 15,30 sulla statale Adriatica a Sud di San Benedetto, in direzione dell’incrocio fra via della Liberazione e via Monte Aquilino, di fronte all’ingresso di Villa Brancodoro, dove la carreggiata compie una semi curva.

La Nazionale è stata chiusa per oltre un’ora e mezzo con la viabilità dirottata per vie interne, con forti disagi per auto, bus e mezzi pesanti che si sono dovuti districare per strade in alcuni punti piuttosto strette con via San Pio X. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte della polizia locale. Secondo i primi riscontri il furgone della GLS era diretto verso nord mentre lo scooterista proveniva dalla direzione opposta.

E’ stato uno scontro frontale molto severo e le condizioni del tunisino sono apparse subito molto serie. L’eliambulanza per accelerare il soccorso del paziente, ha fatto atterrare il velivolo sul prato a pochi passi dal luogo dell’incidente. Il tunisino è stato portato a Torrette ed è in prognosi riservata. Sul luogo anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

Marcello Iezzi