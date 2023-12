Schianto tra tre auto. Paura a Campolungo

Giornata di pioggia e di incidenti in Vallata. Ieri mattina, intorno alle 8.50, lungo la Salaria inferiore, al 190 chilometro, a Campolungo, nel territorio del comune di Ascoli, quasi all’altezza dell’entrata di Villa Sgariglia, si è verificato un grave incidente stradale. Si è trattato di un frontale, che ha visto coinvolte tre auto: una Mercedes Classe A, una Lancia e una Subaru Forester: il bilancio è di cinque i feriti. Le circostanze esatte che hanno portato allo scontro devono ancora essere chiarite. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Mercedes che procedeva in direzione est si è scontrata frontalmente con la Lancia coinvolgendo anche la terza autovettura. Ai primi soccorritori, gli automobilisti in transito, la situazione è apparsa molto grave e subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco della caserma di Ascoli e tre ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure del caso e poi hanno proceduto al trasportato dei cinque feriti nel pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove hanno ricevuto le cure necessarie e gli accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Ascoli e della polizia stradale che hanno provveduto al ripristino della viabilità e ai rilievi di rito per condurre le indagini e stabilire le cause esatte dell’incidente. Disagi per gli automobilisti, infatti il traffico è rimasto paralizzato per circa mezz’ora.

Nel pomeriggio un altro incidente si è verificato a Offida, lungo la strada provinciale Mezzina, all’altezza della cantina sociale. Il sinistro sembra sia stato provocato da una macchia di olio sulla strada. Da una prima ricostruzione sembra che un’auto, che scendeva da via De Gasperi e si immetteva sulla Mezzina, a causa della macchia d’olio sull’asfalto ha perso il controllo ed è scivolata sulla strada centrando un altro mezzo. Le auto sono andate distrutte, ma per fortuna entrambi i conducenti non sono rimasti feriti. Già gli automobilisti avevano segnalato la presenza di numerose macchie d’olio lungo via De Gasperi, reso ancora più scivoloso dalla pioggia. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Offida e i carabinieri del Radiomobile di Ascoli. A lavoro gli esperti, per bonificare la carreggiata e metterla in sicurezza, la strada è rimasta chiusa al traffico.

Maria Grazia Lappa