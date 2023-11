Schianto tra un suv e un camion. L’incrocio finisce nel mirino

Schianto ieri mattina intorno alle 7,30 all’incrocio fra la statale Adriatica e la strada provinciale Valtesino a Grottammare. Vi sono rimasti coinvolti un Suv, che si immetteva sulla Nazionale e un camion che percorreva la Ss16. E’ stato un impatto piuttosto severo, i mezzi hanno occupato gran parte della carreggiata ed il traffico, a quell’ora molto intenso, ha subito pesanti ripercussioni. Ritardi per gli automobilisti che andavano a lavoro e ritardi per i pullman che trasportavano i ragazzi diretti negli istituti scolastici di San Benedetto. Sul luogo del sinistro il 118 ha inviato due equipaggi della Potes e due squadre dei vigili del fuoco, poi sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici e una pattuglia della polizia locale che si è occupata della viabilità. Il conducente del suv Jeep Compass, un uomo della zona, è stato soccorso dai sanitari, messo in sicurezza a bordo dell’ambulanza e poi trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto, ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Secondo i primi accertamenti non aveva traumi, ma molto spaventato. Il conducente del suv potrebbe essere stato abbagliato dal sole e non avrebbe visto il tir che stava sopraggiungendo da nord. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’arma della locale stazione.

L’incrocio, ritenuto molto pericoloso e in passato teatro di numerosi incidenti, tanto da essere regolato da un complesso semaforico e monitorato da un apparato Photored, ieri mattina aveva ancora le lanterne lampeggianti, poiché i semafori erano stati disattivati per non creare problemi alla viabilità durante la Fiera di San Martino. Non aver rimesso in funzione i semafori al termine della manifestazione mercatale, ha suscitato subito parecchi commenti dei cittadini.

Marcello Iezzi