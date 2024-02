Scintille con Viviano, si consuma la vendetta dell’ex Vivarini

A gioire al termine della gara del Ceravolo è stato l’ex Vivarini. Il suo Catanzaro è riuscito a vendicare la sconfitta dell’andata con una rimonta incredibile. "Tutta la squadra ha fatto una gran partita dimostrando voglia di vincerla – ha commentato il tecnico -. Tutti insieme hanno ottenuto un successo con grande sacrificio. Sono contento perché i ragazzi se la sono meritata. Ho un po’ di amarezza sotto qualche aspetto per le difficoltà avute. La serie B è questa. Non si troverà mai un avversario da poter dominare facilmente. Bisogna stare sempre sul pezzo finché non raggiungeremo il mantenimento della categoria. Il siparietto con Viviano? Sicuramente lui si riferiva alle mie dichiarazioni della vigilia e io mi riferivo alle sue affermazioni dopo la partita di Ascoli dove magari poteva aveva più rispetto del Catanzaro. Stavolta loro non facevano altro che buttare palla dietro la nostra linea difensiva e ci aggredivano sulle seconde palle cercando di impedirci la costruzione".