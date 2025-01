Scintille sulla scuola. Bochicchio tira dritto su Villa Sant’Antonio

Scintille in consiglio a Castel di Lama. Discussione molta accesa per la mozione presentata dal consigliere Ersilio Corradetti riguardo la scuola di Villa Sant’Antonio di Ascoli. Il consigliere di opposizione ha posto le sue perplessità in merito alla lettera presentata dal sindaco Mauro Bochicchio nella quale si sottolinea che lo scuolabus verrà garantito agli allievi di Castel di Lama. Dall’altra parte l’amministrazione lamense rimprovera quella ascolana di non aver tenuto conto minimamente del contesto demografico del territorio e di voler istituire il tempo pieno esclusivamente per gli interessi del proprio territorio.

Corradetti ha invitato il sindaco a tener conto delle esigenze e tutelare le famiglie, indipendentemente dal territorio, inoltre ha ricordato che le due amministrazioni storicamente hanno avuto sempre buoni rapporti. "E’ necessario – ha detto Corradetti – impegnarsi con il comune di Ascoli per rinegoziare e rivedere la questione. C’è una convenzione del 2018 in cui si stabilisce 8mila per pulmino e 2 per la mensa, se viene riconfermata tacitamente è ancora valida e quindi si profila un’interruzione di pubblico servizio".

Pronta la replica della maggioranza, piuttosto vemente soprattutto da parte di Domenico Angelini, che ha chiesto a Corradetti da che parte stava: "Sei qui per fare gli interessi di Castel di Lama o del comune di Ascoli?". Mentre l’assessore Mattoni ha ribadito: "Collaborazione sì, ma non siamo disposti a calarci le brache, soprattutto all’indomani della vicenda che ha caratterizzato l’allestimento delle luminarie".

Per la cronaca l’emendamento della mozione è stato votato all’unanimità: tanto rumore per nulla. Nell’emendamento si specifica: sì alla integrazione dei servizi scolastici, sì al rafforzamento o all’eventuale ampliamento dei servizi d’istruzione, no alla duplicazione dei servizi. Ma questi tre punti fermi ribadiscono ciò che l’amministrazione lamense ha portato avanti in questi giorni: cioè includere il plesso di Villa Sant’Antonio nel’Isc Castel di Lama per superare la duplicazione dei servizi, riducendo i costi. Il sindaco Mauro Bochicchio ha parlato di strumentalizzazione della vicenda.

Maria Grazia Lappa