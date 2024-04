Sciocchetti presenta ’Un banco e 25 cattedre’

I professori della scuola media Giovanni XIII di Pagliare del Tronto si danno appuntamento all’Oasi La Valle per ritrovarsi. Oltre alla nostalgia c’è sempre qualcosa di speciale nel ripercorrere i momenti magici vissuti insieme. Un salto indietro nel tempo, gli insegnanti si danno appuntamento, sabato 20 aprile, all’Oasi La Valle di Pagliare, intorno alle 11, per la presentazione del libro del collega Federico Sciocchetti: ’Un banco e venticinque cattedre. Storia di una esperienza anarchica nella didattica della matematica’. L’autore dialogherà con il dottor Vincenzo Luciani. A seguire si terrà un buffet condito di ricordi e affetti. Dopo tutti questi anni i professori si sono cercati e ritrovati per condividere emozioni, ricordi e sentimenti vivi, riscoprendo un legame che non si è mai spezzato. Quale occasione migliore se non la presentazione del libro del collega, il professore di matematica Sciocchetti. Per partecipare è necessaria la prenotazione, è possibile contattare Giuseppina Camaioni 3405721192 oppure Amelia Cavino 0735631007, Anna Maria Pagnoni 3470718126 o Rosanna Travaglini 3332140126.