Sciopero 25 aprile e primo maggio I sindacati: "Ingiusto lavorare"

"Nelle festività del 25 Aprile e 1 Maggio molte catene commerciali intendono tenere aperti i negozi. Disapproviamo fermamente tale scelta, trattandosi di festività di particolare importanza Le liberalizzazioni delle aperture domenicali e festive non hanno portato aumento dell’occupazione, nè dei consumi, ma hanno peggiorato le condizioni di lavoro nel totale disinteresse degli effetti negativi prodotti su milioni di persone, in prevalenza donne e sulle loro famiglie Festività come ad esempio, il 25 Aprile e Primo Maggio non possono essere nella disponibilità dei singoli esercenti, ma per il loro significato storico e identitario, devono poter essere riconosciute come espressione di valori fondanti da tutto il Paese". Così la Cgil della provincia di Ascoli che invita allo "sciopero provinciale per tutte le attività del commercio e della grande distribuzione organizzata per la durata di 8 ore per l’intera giornata lavorativa del 25 aprile 2023 e del 1 maggio 2023, ricordando, comunque, che, per chi non avesse nel proprio contratto individuale l’obbligo del lavoro nelle giornate festive civili e religiose, il lavoro in queste giornate è volontario".