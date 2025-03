Sciopero e lavoro povero. Salgono i contratti precari

Lo sciopero dei metalmeccanici del Piceno che si è svolto ieri ha avuto un bilancio positivo. La decisione di incrociare le braccia decisa da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil ha fatto registrare un’adesione molto alta negli stabilimenti della provincia di Ascoli, con ancheun sit in davanti alla sede di Confindustria Ascoli. "Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici nella nostra provincia è molto importante – ha detto Alessandro Pompei della Fiom Cgil – tenendo conto dei bassi salari che caratterizzano il nostro tessuto sociale. Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, inoltre, potrebbe servire da apripista per i rinnovi che interessano i lavoratori degli altri settori dell’economia".

I lavoratori metalmeccanici del Piceno chiedono con gli scioperi, la lotta, la mobilitazione e il blocco dello straordinario e delle flessibilità di definire aumenti certi ed esigibili sui minimi contrattuali, oltre l’inflazione, a tutela del potere d’acquisto dei salari. Inoltre chiedono di estendere i diritti, contrastare la precarietà, ridurre l’orario di lavoro. Infine i metalmeccanici dell’ascolano chiedono di aumentare la tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e negli appalti anche alla luce dei gravi lutti che si sono verificati in Italia nei giorni scorsi. La mobilitazione, se non ci sarà una riapertura delle trattative da parte di Federmeccanica e Assistal, sembra destinata a proseguire anche nei prossimi giorni. Un monito che è stato sottolineato anche dalle segreterie nazionali dei sindacati confederali: "Con oggi sono 24 le ore di sciopero complessivamente realizzate dalle lavoratrici e dai lavoratori per riaprire la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Esprimiamo soddisfazione per la riuscita dello sciopero e ringraziamo le delegate e i delegati e tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno dato una grande prova di partecipazione, forza e intelligenza di fronte alla rottura del tavolo di confronto con Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica. Nell’attuale contesto economico, industriale e sociale riteniamo necessaria una piena assunzione di responsabilità per rimettere al centro il ruolo e il valore dell’industria metalmeccanica. Il rinnovo del CCNL è lo strumento fondamentale di difesa e rilancio del lavoro industriale e della nostra economia. Per queste ragioni riteniamo necessaria la riapertura della trattativa e la ripresa di positive relazioni industriali. Sarebbe irresponsabile in questo contesto continuare a negare il confronto contrattuale. Nel confermare il blocco delle flessibilità e degli straordinari, ed in assenza di una ripresa della trattativa per i rinnovi dei CCNL, i primi giorni di aprile le segreterie di Fim Fiom e Uilm decideranno ulteriori azioni più incisive ed estese di manifestazioni e scioperi per riaprire la trattativa".

Intanto, nelle Marche, ci sono sempre più precari: solo il 10,7% delle assunzioni sono a tempo indeterminato, l’89,3% sono contratti a termine e intermittenti. Eleonora Fontana, segretaria regionale Cgil Marche: "Subito una nuova legge regionale sul lavoro e interventi mirati".

Nel 2024 le aziende marchigiane hanno attivato 214.162 rapporti di lavoro, il 2,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 e il 4,0% in meno rispetto al 2022. Secondo i dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Inps, rielaborato dall’Ires Cgil Marche, sul totale delle nuove assunzioni, quelle a tempo indeterminato sono una quota molto ridotta (10,7%) con 22929 assunzioni; la tipologia contrattuale maggiormente presente è il contratto a termine (39,13%) con 84221 assunzioni, seguita dal contratto intermittente (19,4%) con 41444 assunzioni, tipologia che aumenta la sua incidenza in maniera costante. La regione risulta inoltre essere la prima in Italia per la più alta incidenza dei contratti intermittenti (19,4% contro la media nazionale del 9,9%). Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche: "Il quadro dei flussi dei rapporti di lavoro del 2024 evidenziano il crollo delle assunzioni a tempo indeterminato e la crescita dei contratti precari".

Vittorio Bellagamba