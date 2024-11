Sciopero generale, Cgil e Uil: "Mobilitazione in massa a Fabriano" Delegazioni Cgil e Uil di Ascoli al grande sciopero a Fabriano per chiedere al Governo cambiamenti nella manovra di bilancio e difendere l'occupazione presso la Beko. Partenza da diverse località del Piceno per partecipare alla mobilitazione.