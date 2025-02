Sciopero, il pm Monti: "Riforma rischiosa"

Un’assemblea gremita con i magistrati arrivati da tutti i tribunali delle Marche ma pochi gli avvocati presenti. Lo sciopero indetto dall’Anm, associazione nazionale magistrati, ha visto un’alta partecipazione oggi al tribunale di Ancona dove si è tenuta poi un’assemblea aperta a tutta la cittadinanza. Giudici e pubblici ministeri si sono presentati con la toga e una spilla tricolore della Costituzione Italiana al petto.

Nessun intoppo è stato registrato per le udienze monocratiche mentre sono state rinviate quelle del collegio. Anche i magistrati che hanno tenuto udienza hanno aderito allo sciopero informando, con un foglio fuori dalle aule, il loro appoggio all’astensione pur dovendo celebrare processi con imputati detenuti o sottoposti a misure cautelari e quindi con carattere d’urgenza non sottoponibili a rinvii.

"Il nostro intento era ed è quello di richiamare l’attenzione di tutti - ha spiegato Umberto Monti, presidente Anm Marche e procuratore di Ascoli Piceno – di poterci confrontare sulla riforma e sui rischi che rappresenta. Questa riforma non apporta nessun beneficio al sistema giustizia, né in termini di efficienza né di rapidità dei processi. Allo stesso tempo apporta una serie di modifiche che isolano il pubblico ministero e lo fanno andare in prospettiva sotto le dipendenze dell’esecutivo".

"Non si capisce – prosegue il magistrato – quale sia l’urgenza di questa riforma. Al referendum di tre anni fa era andato a votare solo il 21% degli italiani. Una cosa che non interessava. Si dice lo vuole l’Europa ma non è vero, la separazione delle carriere non c’è in Francia, non c’è in Germania".

"Si dice – ragiona ancora il magistrato capo del tribunale di Ascoli –, bisogna garantire la terzietà del giudice ma è un’affermazione che non c’entra perché la terzietà del giudice di fronte alle parti si può modificare regolando i poteri nel processo". Tra gli avvocati presenti all’assemblea c’era anche Marina Magistrelli, ex senatrice, che a margine ha commentato: "Non è giusto delegittimare la Magistratura ma sono favorevole ad una maggiore separazione dei ruoli. Il pm non è terzo, è parte, è di fatto la pubblica accusa, nei processi lo vediamo ogni giorno".